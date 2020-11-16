Срок проведения Большого экологического диктанта продлен до 18 ноября

Как сообщают организаторы Большого экологического диктанта, срок проведения всероссийской акции в онлайн-формате на портале экодиктант.рус продлён до 23:00 часов 18 ноября.

"Мы рады, что так много людей хочет повысить свою экологическую грамотность и написать диктант, и не можем лишить их такой возможности из-за перебоев в стабильности работы портала. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Они связаны с совершающимися хакерскими атаками на сайт. Наши программисты вместе с техническими специалистами МегаФона успешно с ними справляются. При возникновении сбоя просим найти возможность зайти на сайт повторно через 15 минут. Оставайтесь с нами и проходите Экодиктант!" — говорится в официальном сообщении в социальной сети проекта https://vk.com/ecodiktant



