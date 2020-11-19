В Красноярском районе из-за вспышки птичьего гриппа ликвидировано 670 голов домашней птицы

В селе Белозерки Красноярского района была зафиксирована вспышка гриппа птиц, в связи с чем в населенном пункте был введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.

В одном из личных подсобных хозяйств с. Белозерки, расположенном на ул. Березовой произошел падеж 35 птиц. В связи с этим в селе были проведены мероприятия по отчуждению поголовья птиц: изъята и уничтожена полностью вся домашняя птица — всего 670 голов (куры, утки, гуси, голуби, перепела).

В эпизоотическом очаге была проведена дезинфекция всех птицеводческих помещений и дворовой территории. В неблагополучном населенном пункте провели учет всего поголовья домашней птицы, была запрещена торговля птицей.

Была установлена 5-километровая угрожаемая зона вокруг очага, в которую попали села Красный Яр, Висловка и коттеджный поселок Искра. В границах угрожаемой зоны владельцам птицы необходимо содержание своей домашней птицы, исключающее контакт с дикими птицами.