16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Куратор из Самары": офицер спецназа США сознался в работе на ФСБ Под Самарой военные на бронеавтомобилях отбили атаку диверсантов Самарские миротворцы вылетели в Карабах В Сызрани состоялся выпуск более 300 летчиков армейской авиации Первая группа призывников из Самарской области отправилась в Волгоград

Армия Общество

"Куратор из Самары": офицер спецназа США сознался в работе на ФСБ

ВАШИНГТОН. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 4
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший капитан спецназа армии США, 45-летний "зеленый берет" Питер Рафаэль Джибински Деббинс признался в работе на российскую разведку, сообщает gazeta.ru со ссылкой на американский минюст. Один из кураторов тайного агента был из Самары.

Согласно судебным документам, уроженец Гейнсвилля вступил в сговор с россиянами, и с декабря 1996 г. по январь 2011 г. периодически посещал Россию, где встречался с кураторами. В материалах прямо не упоминаются ведомства, с сотрудниками которых работал Деббинс, но отдельно поясняется, что российскими разведывательными службами американская сторона называет ФСБ и ГРУ.

С 1998 по 2005 г. Деббинс проходил службу в подразделении по защите от химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия, а затем перевелся в спецназ в звании капитана. Американская сторона утверждает, что обвиняемый сделал это по поручению именно российских кураторов.

Как указывается в материалах дела, военный предоставлял разведке РФ информацию о химических подразделениях армии США и отрядах специального назначения. Фигурант также рассказывал российским кураторам про своих однополчан из спецназа в русле того, стоит ли разведчикам пытаться их также привлекать к сотрудничеству.

Сам обвиняемый не раскрывает своих российских контактов. При этом, в материалах дела указывается, что одним из кураторов американца был российский военный разведчик из Самары. На железнодорожном вокзале в Самаре у них и прошла одна из встреч. Более того — несколько дней Деббинс отдыхал на загородном курорте в Поволжье, указывает минюст.

Приговор Деббинсу будет вынесен 26 февраля 2021 года. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Мать Деббинса родилась в Советском Союзе. Жена спецназовца — уроженка Челябинска, где они познакомились и поженились в 1997 году, в 2010 г. женщина получила американское гражданство. Отец супруги Деббинса является отставным офицером российской армии.

Гид потребителя

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6