"Куратор из Самары": офицер спецназа США сознался в работе на ФСБ

Бывший капитан спецназа армии США, 45-летний "зеленый берет" Питер Рафаэль Джибински Деббинс признался в работе на российскую разведку, сообщает gazeta.ru со ссылкой на американский минюст. Один из кураторов тайного агента был из Самары.

Согласно судебным документам, уроженец Гейнсвилля вступил в сговор с россиянами, и с декабря 1996 г. по январь 2011 г. периодически посещал Россию, где встречался с кураторами. В материалах прямо не упоминаются ведомства, с сотрудниками которых работал Деббинс, но отдельно поясняется, что российскими разведывательными службами американская сторона называет ФСБ и ГРУ.

С 1998 по 2005 г. Деббинс проходил службу в подразделении по защите от химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия, а затем перевелся в спецназ в звании капитана. Американская сторона утверждает, что обвиняемый сделал это по поручению именно российских кураторов.

Как указывается в материалах дела, военный предоставлял разведке РФ информацию о химических подразделениях армии США и отрядах специального назначения. Фигурант также рассказывал российским кураторам про своих однополчан из спецназа в русле того, стоит ли разведчикам пытаться их также привлекать к сотрудничеству.

Сам обвиняемый не раскрывает своих российских контактов. При этом, в материалах дела указывается, что одним из кураторов американца был российский военный разведчик из Самары. На железнодорожном вокзале в Самаре у них и прошла одна из встреч. Более того — несколько дней Деббинс отдыхал на загородном курорте в Поволжье, указывает минюст.

Приговор Деббинсу будет вынесен 26 февраля 2021 года. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Мать Деббинса родилась в Советском Союзе. Жена спецназовца — уроженка Челябинска, где они познакомились и поженились в 1997 году, в 2010 г. женщина получила американское гражданство. Отец супруги Деббинса является отставным офицером российской армии.