Бывший кинотеатр "Юность" ждет масштабная реконструкция

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Самара" на 2018–2022 годы запланирована масштабная реконструкция бывшего кинотеатра "Юность", расположенного на ул. Ново-Вокзальной, 28а.

В 2019 г. было принято решение о перепрофилировании заброшенного и полуразрушенного здания — в нем муниципалитет намерен разместить детскую школу искусств.

Отметим, что для здания будет продумана акустика, что исключительно важно для того, чтобы раскрыть качество звучания инструментов и голосов. Для производства работ будут применяться современные материалы.

По информации департамента градостроительства Самары, уже заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ. Проектирование планируется завершить до конца 2020 года.