В Красноармейском районе из-за АЧС изымут скот и продукты животноводства

В Красноармейском районе будет создана комиссия для проведения изъятия животных и продуктов животноводства из-за африканской чумы свиней.
Комиссия будет работать в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне в пределах административных границ населенных пунктов: дер. Колыбеловка, дер. Натальино, дер. Арсентьевка, дер. Нестеровка, пос. Медведевский, с. Волчанка, с. Колокольцовка, дер. Чагринка, дер. Сытовка, дер. Хомяковка, пос. Встречный, с. Павловка, пос. Монастырский, пос. Соляниха, пос. Гражданский, пос. Чагринский, пос. Новопавловка, пос. Братский, с. Красноармейское муниципального района Красноармейский.
Постановление подписано 18 ноября первым вице-губернатором, председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.