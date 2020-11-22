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Самарцев приглашают высказаться по вопросу реконструкции трамвайной линии на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской За неделю в регионе 1635 человек вылечились от коронавируса Коронавирус унес четыре жизни в Самарской области 22 ноября К началу рабочей недели в регионе потеплеет и пойдет снег Самарцы стали лидерами в ПФО по использованию портала "Госуслуги"

Общество

Самарцев приглашают высказаться по вопросу реконструкции трамвайной линии на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары объявила о начале публичных слушаний по вопросу реконструкции трамвайной линии на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая.

Согласно документу, слушания будут проходить с 21 ноября по 22 декабря. Ознакомиться с экспозицией проекта и внести замечания самарцы смогут с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30 с 28 ноября по 14 декабря по адресу ул. Краснодонская, № 32 "А". Итоговое заседание участников публичных слушаний пройдет 15 декабря в 16:00 в администрации Промышленного района. 

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