Самарцев приглашают высказаться по вопросу реконструкции трамвайной линии на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской

Мэрия Самары объявила о начале публичных слушаний по вопросу реконструкции трамвайной линии на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая.

Согласно документу, слушания будут проходить с 21 ноября по 22 декабря. Ознакомиться с экспозицией проекта и внести замечания самарцы смогут с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30 с 28 ноября по 14 декабря по адресу ул. Краснодонская, № 32 "А". Итоговое заседание участников публичных слушаний пройдет 15 декабря в 16:00 в администрации Промышленного района.