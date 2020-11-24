В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за снега

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды.
По данным Приволжского УГМС, в ночь на 25 ноября местами в регионе ожидается сильный снег.
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды.
По данным Приволжского УГМС, в ночь на 25 ноября местами в регионе ожидается сильный снег.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.