16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Счетная палата выявила нарушения при строительстве детсада в "Южном городе" В Общественной палате РФ обсудят развитие молодежного культурно-познавательного туризма В регионе с 1 января 2021 г. повышены тарифы на капремонт Коронавирус 27 ноября в Самаре: 245 заболевших, четыре смерти Выходные в Самарской области будут снежными

Общество

В Кинельском районе юрлицо оштрафовано на 10 тыс. руб. за хранение биологических отходов под открытым небом

КИНЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В отношении ОАО "Малышевское", расположенного в Кинельском районе, определено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб. за ненадлежащее хранение биологических отходов.

Кости животных и прочие отходы для последующей переработки на данном ветсанутильзаводе хранятся навалом под открытым небом на территории предприятия, отходы не сортируются и при плюсовой температуре гниют и разлагаются.

Также на предприятии отсутствует технологический процесс, позволяющий стерилизовать содержимое кишечников трупов животных в специальных емкостях. Санитарный пропуск не работает, отсутствует разделение территории на чистую и грязную зоны. Имеется доступ бродячих животных к биологическим отходам, находящихся на территории, отсутствует санитарно-защитная зона, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6