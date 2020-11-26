В Кинельском районе юрлицо оштрафовано на 10 тыс. руб. за хранение биологических отходов под открытым небом

В отношении ОАО "Малышевское", расположенного в Кинельском районе, определено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб. за ненадлежащее хранение биологических отходов.

Кости животных и прочие отходы для последующей переработки на данном ветсанутильзаводе хранятся навалом под открытым небом на территории предприятия, отходы не сортируются и при плюсовой температуре гниют и разлагаются.

Также на предприятии отсутствует технологический процесс, позволяющий стерилизовать содержимое кишечников трупов животных в специальных емкостях. Санитарный пропуск не работает, отсутствует разделение территории на чистую и грязную зоны. Имеется доступ бродячих животных к биологическим отходам, находящихся на территории, отсутствует санитарно-защитная зона, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.