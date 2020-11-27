Александр Хинштейн выступил за мораторий на застройку исторического центра Самары

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в ходе online-заседания проектного офиса по включению Самары в перечень исторических поселений федерального (регионального) значения выступил за мораторий на застройку исторического центра Самары.

Оживленная дискуссия развернулась вокруг темы средовой застройки — старинных домов (так называемых ценных градоформирующих объектов, далее — ЦГФО), которые наряду с памятниками архитектуры должны стать главным наполнением исторического поселения: сформировать облик старинных кварталов.

На предшествующем заседании проектного офиса его участники предложили разделить список ЦГФО так, что под охрану в итоге попадает лишь половина выявленных на территории исторического поселения таких объектов. "Согласиться с этим я не могу, потому что львиная доля старинных домов, таким образом, остается "за бортом", и мы постепенно будем ее лишаться, а, значит, и ценной средовой застройки", — обозначил свою позицию Александр Хинштейн.

Поддерживая мнение разработчика проекта исторического поселения Виталия Стадникова, депутат выступил за сохранение изначального утвержденного экспертами списка ЦГФО — это 651 здание. "Необходимо принять полный список ЦГФО в границах исторического поселения, не деля его на части, которые попадают в объединенные зоны охраны и не попадают", — заявил Александр Хинштейн. Его позицию поддержало большинство участников совещания.

Еще один важный вопрос — включение в предмет охраны исторического поселения кварталов старой Самары. В региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия сочли, что три квартала (13, 14 и 15), примыкающие к Хлебной площади, не стоит включать в охранную зону. Эту территорию целесообразнее пустить "на развитие" города. Такая постановка вопроса также не вызвала отклика у Александра Хинштейна. По убеждению депутата, именно на этой территории — самой старинной в городе, сосредоточено больше всего памятников архитектуры и средовой застройки.

Депутат предложил областному управлению пересмотреть свою позицию по данному вопросу, проконсультировавшись с экспертным сообществом.

Одна из самых больных тем, рассмотренных на заседании проектного офиса — строительство новых домов на территории старой Самары и тот факт, что новые высотки перекроют вид на Волгу. К сожалению, именно к таким последствиям ведет затягивание процесса утверждения зоны охраны и принятия регламентов для исторического поселения. В настоящее время застройщики продолжают получать разрешения на строительство высоток в историческом центре города.

"Утвердим объединенную зону охраны, и только потом будем выдавать разрешения на строительство. А пока у нас нет моратория, несмотря на то, что он должен быть", — возмутился Александр Хинштейн.