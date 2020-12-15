Жители Самарской области станут участниками акции "Тайный Дед Мороз"

Всероссийская акция "Тайный Дед Мороз" стартовала в Самарской области. Ее цель - поделиться новогодним настроением, объединиться всем жителям страны в праздновании Нового года. Принять участие в акции может любой житель России в возрасте от 14 лет.

Регистрация участников проходит на сайте акции https://тайныйдедмороз.рф/. Проект, организованный при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, продлится с 14 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

Менее чем за сутки с момента старта акции в качестве участников зарегистрировались уже 560 россиян. Каждый участник рандомным порядком получает контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в online- или offline-формате (по желанию участников).

Система позволяет выбрать "игрока" как из своего города/области, так и из случайно выбранного субъекта Российской Федерации (соответствующая опция при регистрации). В течение 24 часов после того как система представит вашего тайного друга, необходимо подтвердить, что вы готовы отправить ему подарок.

Сделать подарок можно двумя способами. Первый - отправить электронное поздравление, создав поздравительную открытку по представленным шаблонам либо загрузив собственную видео-открытку. Снять видео можно с помощью новогодних масок в сообществе Instagram dobroinrussia, а также выбрать аудио-поздравление от известного человека. Второй - отравить личный подарок с помощью "Почты России" или любого другого сервиса доставки. Чтобы узнать почтовый адрес своего тайного друга, необходимо отправить ему запрос через свой личный кабинет.

Для того чтобы ваше собственное фото/видео появилось на сайте, необходимо выложить его с подарком в социальных сетях с хештегами акции #ПодариНовогоднееЧудо #Вместев2021 #ТайныйДедМороз.