В Самарской области сняли карантин по африканской чуме свиней

В Кошкинском, Красноярском, Челно-Вершинском и Похвистневском районах, а также в Новокуйбышевске и Сызрани снят карантин по африканской чуме свиней.

Также особый режим перестал действовать в Красноглинском районе областного центра.

Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. Областные власти и надзорные органы, объединив усилия, проводят все необходимые мероприятия по предотвращению распространения АЧС. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животноводства. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями.

Всем владельцам, которые потеряли поголовье в результате АЧС, выплачивают положенные компенсации. На территориях, где ранее был объявлен карантин, продолжают действовать ограничительные меры. В частности, на год запрещено разводить свиней и реализовывать продукты их убоя. Ситуация под пристальным вниманием межведомственного оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной.

"На сегодняшний день уже за 7,5 тыс. голов мы произвели выплаты. Соответственно, по оставшимся средствам, которые полагаются гражданам за изъятое свинопоголовье, мы осуществим выплаты до 31 декабря 2020 года. В тех зонах, где у нас был введен карантин, нельзя содержать свинопоголовье в течение года с момента снятия карантинных мероприятий. Поэтому я обращаюсь к жителям Самарской области с просьбой соблюдать ветеринарные правила и в течение года воздержаться от заведения свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах", — заявила зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Эксперты считают: единственный способ пресечь распространение инфекции — соблюдать все ветеринарные правила. Несоблюдение влечет административную ответственность.