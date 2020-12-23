В Самарской области прививки от коронавируса начали делать воспитателям детских садов

В Самарской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции вслед за медиками, учителями и соцработниками начали проходить воспитатели детских садов, которые также находятся в группе риска.

Всего в регионе от COVID-19 уже привили более 3 тыс. человек. Напомним, на прошлой неделе в регион поступила дополнительная партия вакцины в 1100 доз. В ближайшее время ожидается очередная поставка.

Как пояснила заместитель главного врача поликлиники №15 по медицинской части Марина Макарова, вакцинация - дело добровольное.

"Все, кто приходит на вакцинацию, обязательно проходят плановый осмотр у доктора, заполняют документацию и после идут на прививку, - рассказала Марина Сергеевна. - После этого все 30 минут отдыхают под наблюдением наших медицинских работников. Сегодня вакцинацию прошли более 50 сотрудников учебных учреждений Промышленного района".

Каждому, кто сделал прививку, вручили лист рекомендаций с указанием даты, времени и места, куда необходимо прийти на ревакцинацию. Повторное введение вакцины "Спутник V" необходимо сделать через три недели.

"После прививки от коронавируса ощущения такие же, как от обычной прививки от гриппа, - поделился своими впечатлениями учитель физкультуры школы №102 Промышленного района Дмитрий Арнаутов. - Мы решили сделать прививку от коронавируса, потому что работаем с детьми, их родителями, бываем на соревнованиях в разных регионах. Мы отвечаем за жизнь и здоровье детей, особенно это касается моего предмета - физкультуры. Буду говорить и школьникам, и их родителям, насколько важно привиться от коронавируса, многие еще не осознают ответственность за жизнь и здоровье близких".

"Привиться решила твердо, потому что к прививкам вообще отношусь положительно, тем более что работаю с детьми, постоянно встречаюсь с их родителями, бабушками, дедушками. Прививка нужна, чтобы не заражать никого", - отметила воспитатель детского сада №166 Ирина Тугузова.

По мере поступления в регион больших партий вакцины против новой коронавирусной инфекции, перечень категорий для вакцинации будет расширен.