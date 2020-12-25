Агентство коммуникаций "ПРАТОН" завершает сбор проектов, претендующих на победу в региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". Загрузить материалы по проектам можно до 30 декабря 2020 года.

"По просьбам участников мы продлили сроки приема проектов, поскольку их качественное описание требует серьезной подготовки", — комментирует Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара".

"Уверена, что, несмотря на сложный год, проекты будут интересными и содержательными. Являясь экспертом премии на протяжении трех лет, могу подтвердить, что в Самарском регионе работы участников традиционно отличаются высоким качеством. В этом году ждем интересных проектов, связанных с достижением Целей устойчивого развития. Премия становится площадкой для сотрудничества в интересах всех жителей области", — отмечает Анна Бушлякова, член жюри премии "Серебряный Лучник — Самара", управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству.

Информационные партнеры премии "Серебряный Лучник — Самара" — ГТРК "Самара", информационный портал "ВолгаНьюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда — Самара", группа компаний "Выбери радио", информационный портал sova.info, издание "Волжская коммуна".