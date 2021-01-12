Умер экс-директор завода им. Масленникова Александр Курбатов

В понедельник, 11 января, в Самаре скончался легендарный директор завода им. Масленникова Александр Курбатов. Герой Социалистического Труда ушел из жизни на 93-м году.

Долгое время Александр Васильевич возглавлял производственное объединение "Завод имени Масленникова".

Он пришел на предприятие 14-летним подростком в 1942 году. Начинал учеником слесаря, после окончания войны получил образование и продолжил работу сначала мастером, затем начальником технологического бюро, заместителем главного инженера, заместителем генерального директора и, наконец, руководителем предприятия.

Во многом, именно благодаря ему ЗиМ стал крупнейшим промышленно-хозяйственным комплексом, выпускающим сотни наименований продукции различного назначения, поставляющим ее в 47 стран мира.

Генеральный директор по должности являлся и главным конструктором автоматизированной системы предприятия. Под руководством Александра Васильевича завод освоил десятки новейших изделий, что способствовало укреплению оборонной мощи страны. Завод выпускал взрыватели для боеприпасов, блоки для систем наведения ракет и многое другое.

О личном творческом вкладе в развитие предприятия говорят его 26 авторских свидетельств на изобретения и ряд предложений, внедрение которых дало большую экономическую эффективность.

Огромное значение он уделял жилищному строительству, именно при нем были построены и переданы работникам завода сотни тысяч квадратным метров жилья. Еще была построена и организована масштабная социальная инфраструктура для заводчан — спортивный клуб "Волга", дворец культуры "Звезда", турбаза "Жигули", дом отдыха, собственная медсанчасть и профилакторий, детский летний оздоровительный лагерь им. Ляпидевского, спортивный лагерь им. Титова, две фабрики-кухни, десяток детских садов. Завод оказывал шефскую помощь четырем школам областного центра (№ 16, № 41, № 54 и № 58)

Под его руководством коллектив предприятия принимал активное участие в строительстве городских объектов, в том числе метрополитена, музея имени Ленина (ныне имени Алабина), благоустройстве волжской набережной.

Помимо руководства промышленным гигантом Александр Васильевич вел большую общественную деятельность, избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Был награжден правительственными наградами — орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и медалями. Удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". В составе группы специалистов объединения Курбатову присуждена Государственная премия за 1981 год.