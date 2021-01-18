Самарская область попала в топ-5 народного голосования блог-тура

Самарская область попала в пятерку рейтинга народного голосования за регионы блог-тура "Россия — страна возможностей". До его окончания осталась неделя: лидируют Республика Коми, Челябинская область и Пермский край.

Напомним, с 3 декабря 2020 года проект "ТопБЛОГ", входящий в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", проводит народное голосование: пользователи выбирают регионы России, в которые отправятся самые успешные участники проекта и блогеры-миллионники, чтобы снять фильмы о туристической привлекательности страны.

Голосование продлится до 25 января 2021 года. Оставить свой голос за регион можно в сообществе https://vk.com/rsvru.

Сейчас в народном голосовании лидируют Республика Коми, Челябинская область, Пермский край. Именно в эти регионы могут отправиться успешные участники проекта и известные блогеры — телеведущая Елена Летучая, инстамама Ирина Акопян и многие другие.

Чтобы у регионов с разной численностью населения были равные шансы на победу, голосование проходит по трем номинациям: 1) субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше; 2)субъекты РФ с численностью от 500 тыс. до 1 млн; 3) субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч.

За неделю до окончания голосования пользователи соцсетей становятся все более активными. Так, жители Республики Коми за несколько дней значительно увеличили шансы своей малой родины: сейчас у региона более 25 тысяч голосов. В данный момент это лучший результат среди всех номинаций.

Следующей в предварительном шорт-листе идет Челябинская область со счетом в 23,8 тысяч голосов. Челябинск претендует на победу в направлении "Субъекты РФ с численностью от 1 млн и выше".

На третьем месте рейтинга — Пермский край (17 тыс.). Далее следуют Красноярский край (14,9 тыс.) и Самарская область (11,8 тыс.).

15 регионов, которые попадут в шорт-лист голосования, посетят самые успешные участники проекта "ТопБЛОГ" и их наставники — известные блогеры с многомиллионной аудиторией. Они проведут творческие встречи, мастер-классы и автограф-сессии для жителей. Кроме того, они расскажут о туристических жемчужинах и местном колорите в своих аккаунтах. О 5 регионах, ставших абсолютными победителями голосования, блогеры снимут красочные фильмы.

Напомним, "ТопБЛОГ" — проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Лучшие участники выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора, получат раскрутку своих аккаунтов, а также станут участниками блог-тура "Россия — страна возможностей".

Регистрация на участие в проекте "ТопБЛОГ" проходит до 5 февраля 2021 года на официальном сайте: www.topblog2020.ru.