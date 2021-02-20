"Миндаль" оштрафован на 100 тыс. руб. за фарш с превышением опасных микроорганизмов

В Тольятти в ТД "Миндаль" на ул. Громовой, 56 проведены внеплановые проверки на производстве и в торговой сети, сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

В ходе проверок были выявлены нарушения обязательных требований в области ветеринарии. Так, в холодильной камере была обнаружена продукция животного происхождения для реализации в торговой сети с истекшим сроком годности. Также отсутствует система сбора, хранения и утилизации биологических отходов, образующихся при производстве мясных полуфабрикатов.

Мясная продукция, выработанная на производстве и выпущенная в реализацию, не имеет обязательных деклараций соответствия. Предприятие осуществляет деятельность с нарушением поточности технологических операций, а именно: имеет место факт пересечения потоков продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря.

На предприятии отсутствуют подтверждающие документы об утилизации и уничтожении биологических отходов за период с декабря 2019 по январь 2020 годов.

В рамках пищевого мониторинга, проведенного в торговой сети ООО ТД "Миндаль" в Самар на Московском шоссе, 13, были отобраны пробы мяса свинины, мяса птицы и мясной продукции собственного производства для лабораторных. В ходе лабораторных исследований было установлено, что в пробах фарша индейки и куриных колбасок превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Действия ООО ТД "Миндаль" образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 и ч.1 ст. 2.1, ст. 4.2, 4.3, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

ООО "Торговый дом "Миндаль" опротестовал вынесенное решение Управления Россельхознадзора в суде. Однако Арбитражный суд Самарской области и Одиннадцатый арбитражный суд оставили решение Россельхознадзора без изменения.