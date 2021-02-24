В конце рабочей недели в регионе будет -1°C, дождь со снегом и туман

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют резкое потепление в Самарской области.
В среду днем, 24 февраля, малооблачно. Без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха -19...-24 °C.
В четверг, 25 февраля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -27...-32 °C. Днем переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.
В пятницу, 26 февраля, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный 7-12 м/с.
Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -16...-21 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.