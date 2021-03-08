Не ягодки, а цветочки: правила бизнеса Веры Глуховой

Вера Глухова - основательница крупнейшего в регионе одноименного садового центра. В Международный женский день Волга Ньюс встретился с Верой Викторовной и выяснил, что помогло ей стать успешной.

Я с детства хотела заниматься только декоративным садоводством. Раньше такого понятия-то и не было - "садовый центр", а сейчас мы создали один из самых крупных региональных бизнесов в этой сфере.

Когда я в 2002 году приехала в Голландию, у меня потекли слезы от красоты, которую я увидела, и мне захотелось сделать что-то подобное в Самаре. Мой коллега тогда сказал: "Вера Викторовна, не расстраивайтесь, но мы никогда так работать не будем".

Однако мы смогли привезти много растений и показать эту красоту людям. И питомник, который у нас сейчас есть, я полностью придумала сама. Мы учли климатические зоны региона, научились сохранять растения в зимний период и построили сезонный бизнес, который начинает активно работать в марте.

Крупные проекты научили меня не бояться ответственности. Мы работали на строительных объектах в Петербурге, Москве, Кисловодске, Сочи, Казани и во многих других городах, сотрудничали с командой Управления делами президента Российской Федерации - готовили санаторий "Волжский Утес" к саммиту.

В некоторых командах сотрудники думают, что если ты сегодня хорошо поработал, то завтра можно филонить. Но каждый проект - это новая глава. Каждый раз нужно доказывать, что ты - лучшая. И я никогда не боялась.

Например, в 2010 году мне позвонил генподрядчик и сказал, что есть проект в Иерихоне. Еще подумала тогда: "Кажется, это не в России". Тогда я посмотрела на карту, взяла шесть человек, за два дня сделала паспорта, договорилась с посольством и выехала. Да, я не знала, с кем и куда еду, но я доверяла своей команде, а мои подрядчики знали, что я вывернусь наизнанку, но никогда не подведу.

Скалолазание стало моей "школой выживания" и в какой-то степени научило вести бизнес. В походе ты отвечаешь не только за себя, но и за человека в связке. Я побывала на шестнадцати вершинах и точно знаю, что ветер дует и солнце светит всем одинаково - поблажек никому нет, а былые заслуги не засчитываются. Еще одну школу жизни я прошла, когда делила бизнес - здесь ты либо выживаешь, либо сдаешься.

Моя мама имела всего семь классов образования, но она научила меня трем важным правилам. Сейчас я руководствуюсь ими и даже повесила их всем сотрудникам рядом с компьютерами.

1. Начал делать сегодня - нужно завершить сегодня.

2. Начал дело - заверши и только потом начинай делать второе.

3. Либо мы делаем хорошо, либо вообще не делаем.