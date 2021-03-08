Лина Счастливая: "Мой вкусный, сложный бизнес"

Известный тольяттинский блогер с 440 тысячами подписчиков, совладелец сети "Главная доставка" рассказала, как заработала миллион в 19 лет и как пришла к популярности.

- Расскажи, с чего начался твой путь в Инстаграме.

- Все началось с искренности. Я просто писала все, что было на душе. Больше всего взорвала тема отношений, откровенных постов на тему секса, переезда в Москву в 16 лет, и, конечно же, то, что я бросила школу, не доучившись.

- Чем ты занималась до блогерства?

- До блогерства и даже во время я училась в школе. Еду и всякую ерунду начала выкладывать еще в восьмом классе, а потом Инстаграм стал площадкой моего роста и модельной карьеры. Меня находили фотографы, визажисты, предлагали сотрудничать по бартеру. Одним из первых моих визажистов, кстати, была Машуля Вискунова. Вот так вот все бывает.

А затем я переехала в Москву в 16 лет, бросив школу, и вот тут мой Инстаграм взорвался. Прибавилось 100 тысяч человек за полгода. И понеслось, коммерческие съемки, реклама, крутые визажисты и фотографы Москвы...

- Помогает ли тебе кто-то в ведении Инстаграма?

- Нет никакой помощи в ведении, все делаю сама. Но у меня есть личный ассистент, который помогает мне разбирать рабочие вопросы и согласовывать рекламные дни на рабочей странице. Все остальное - блог и бизнес - я веду сама.

Также у меня есть клиенты на SMM. То есть я помогаю другим предпринимателям зарабатывать в Инстаграме.

- Как ты подбираешь темы для публикаций и чем завлекаешь аудиторию?

- Сейчас в Инстаграме качает либо хороший ВАУ-контент, либо хайповые темы. У меня лично это секс, отношения, но в последний год я ухожу от своей прямолинейности, со мной растет и развивается мой блог, время юношеского максимализма позади, и я теперь вещаю о женском. О душе, чувствах, о том, как жить сердцем, а не разумом. Такая глобальная тема, упорядочив которую в себе, можно наложить все во всех сферах. Сбываются мечты, волшебные отношения, вкусная жизнь и приятное послевкусие от самой себя.

- Твой основной доход - от Инстаграма или "Главной доставки"?

- Основной доход, конечно же, от моего оффлайн-бизнеса, так как весь мой фокус внимания заострен на нише общепита. Это наш хлеб, муж в этом уже 10 лет, я четвертый год.

- Как удается совмещать так много проектов?

- Сейчас половина третьего ночи, а я разбираю директ и даю вам интервью. Я по гороскопу Дева, а все Девы - трудоголики. Я занимаюсь только тем, что мне в кайф, хочу - гивы организовываю, хочу - сплю, хочу - не сплю по трое суток, ловя вдохновение на очередной проект.

Я просто слишком многого хочу от этой жизни, и хочу ее прожить качественно. Мне уже 21 год, хотя для кого-то это "только". И считаю, что в свои годы я должна была уже обзавестись недвижимостью, но что-то отстаю от графика! Нужно больше работать.

- Миллион рублей - в каком возрасте ты его заработала и благодаря чему?

- В 19 лет я заработала свой первый миллион на Инстаграме и доставке. Конечно же, в доставке не было бы такого успеха, если бы не мой Инстаграм.

- Какие трудности возникли при построении бизнеса?

- Общепит - самая трудная и жесткая ниша. Это отрасль акул и бездушных людей, я называю его "мой вкусный, сложный бизнес". Заведения открываются и закрываются, потому что общепитом нужно жить, им нужно гореть и страстно любить, это как наркотик. Адекватный человек не полюбит этот хаос, поэтому смело заявляю: я "ку-ку".

- Чему ты обучалась для реализации в бизнесе?

- Ничему. Мы самобытны. Могу смело сказать, что это мы завели тренд профессиональных фотосессий с девушками и роллами. Это же не принято. Принято платья фоткать, прически, но чтобы еду… Поэтому в роллах мы первые, такого контента, как у нас, я ни у кого не видела.

- Со временем становится проще развивать Инстаграм или наоборот?

- С каждым разом и годом нужно прыгать выше своей головы. Следить за трендами, мониторить других блогеров, ну и, конечно же, делать свое. Самобытность ценится во все времена, только без перегибания палок.

- Сколько времени занимает бизнес в твоей жизни?

- Все мое время. А поскольку у меня несколько проектов и свои SMM-клиенты на продвижение, то ложусь я поздно, а встаю рано, и все равно половины не успеваю.

- Кому ты благодарна за свой успех и почему?

- За свой успех я благодарю только себя, потому что этот "успешный успех" я создала своими мозгами и упорным трудом.