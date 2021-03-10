Прокуратура предложила расширить перечень лиц, претендующих на жилье маневренного фонда

Прокуратура Самарской области представила депутатам Самарской губернской думы проект закона, связанного с расширением списка граждан, претендующих на проживание в маневренном фонде (МФ) Самарской области.

Надзорное ведомство предложило внести изменения в региональный закон "О жилище". В частности, дополнить пунктом, в соответствии с которым на МФ могут претендовать граждане, чье жилье признано аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Сейчас жильем маневренного фонда могут воспользоваться четыре категории граждан:

те, кто занимает жилье по договору социального найма (неприватизированные квартиры), в то время как в этом жилье проходит капитальный ремонт или реконструкция;

те, у кого единственное жилое помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

лица, утратившие неприватизированное жилье (приобретенное с помощью банковского кредита или средств целевого найма) из-за того, что его заложили, чтобы вернуть кредит или средства найма;

иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, прокуратура предложила, чтобы порядок предоставления жилых помещений МФ определялся правительством Самарской области.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан, чтобы устранить пробел в правовом регулировании отношений в сфере распоряжения жильем МФ, а также для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

На федеральном уровне (Жилищный кодекс РФ) соответствующие поправки были приняты еще в 2019 году, в то время как в Самарской области продолжал действовать закон от 2005 года.

"Сейчас переселение из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Учитывая особую значимость направления по реализации нацпроектов, требующего в том числе повышенного внимания к качеству нормативно-правовой базы, представленный законопроект предлагается дополнить по аналогии с Жилищным кодексом РФ", - отметили в прокуратуре Самарской области.

Также в надзорном ведомстве отметили, что проект согласован с министерством строительства Самарской области. В то же время в мэрии Самары предложение прокуратуры не поддержали, однако, как отмечается, доводы администрации "не носят правового характера, не связаны с приведением закона Самарской области "О жилище" в соответствие с изменениями ФЗ".

Губернская дума постановила принять закон и направить на утверждение губернатору.