Власти Кинеля "сэкономили" на строительстве колеса обозрения и поплатились штрафом

В Кинеле благоустройство сквера и набережных озера Ладное было проведено с нарушением ФЗ. Это установили в УФАС по Самарской области и региональной прокуратуре.

В конце декабря 2019 г. кинельское Управление архитектуры и градостроительства определило подрядчика на благоустройство сквера и набережных озера Ладное. Работы планировались в рамках стратегической концепции общественных пространств "Кинель — город чистых озер". Цена контракта составила 49,6 млн рублей.

В августе 2020 г. администрация Кинеля и подрядчик-победитель торгов — компания "Вэст" — заключили дополнительное соглашение к контракту, в котором были изменены виды выполняемых работ, что явилось нарушением ФЗ о контрактной системе.

В частности, стороны договорились вычеркнуть строительство и установку 35-метрового колеса обозрения с 16 кабинками, а неосвоенные средства перераспределили на мелкие работы: демонтаж, конструкцию для световой инсталляции, сцену, электроосвещение, наружное видеонаблюдение, вертикальную планировку, генеральный план, ограждение, озеленение.

Кроме того, в дополнительном соглашении ряд элементов для благоустройства сквера и набережных озера Ладное был заменен на другие.

В связи с выявленными нарушениями Самарское УФАС РФ и прокуратура Самарской области обратились с иском о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту, заключенному между Управлением архитектуры и градостроительства администрации Кинеля и ООО "Строительная компания Вэст".

11 марта Арбитражный суд Самарской области, рассмотрев иск антимонопольного и надзорного ведомства, признал недействительным указанное дополнительное соглашение.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Кинеля постановлением ФАС привлечено к штрафу в 100 тыс. рублей.