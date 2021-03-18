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Общество

Hyundai запускает серию вебинаров по детской дорожной безопасности для родителей дошкольников

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Хендэ Мотор СНГ" в рамках социально-образовательного проекта "Безопасная дорога" проведет для родителей дошкольников серию вебинаров, посвященных правилам безопасного поведения на дорогах. Вебинары пройдут с марта по май 2021 года для всех желающих.

Во время онлайн-встреч с экспертами проекта "Безопасная дорога" родители узнают о самых опасных дорожных "ловушках" для дошкольников, особенностях поведения детей на дорогах, угрозах на улице в темное время суток, а также о безопасном поведении в автомобиле во время движения. Всего до конца учебного года состоится 5 вебинаров.

Ближайший вебинар состоится 25 марта 2021 года в 20:00 (по московскому времени), тема: "Секреты алгоритмов перехода дороги". Онлайн-встреча будет посвящена правилам перехода проезжей части. Родители узнают, как правильно держать ребенка за руку при переходе дороги и какие навыки важно закрепить у малышей.

Дистанционные встречи с экспертами "Безопасной дороги" — новый формат в рамках программы, запущенный весной 2020 года и вызвавший большой интерес у родителей дошкольников (в прошлом году их посетили более 13 000 человек).

Социально-образовательный проект Hyundai "Безопасная дорога" реализуется с 2017 года. Сегодня в нем принимают участие 14 000 дошкольников из 10 регионов России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Архангельская область, Красноярский край, Новосибирская область, Алтайский край и Тверская область). Проект отмечен премиями "Лидеры корпоративной благотворительности" и "Лучшие социальные проекты в России".

За анонсами вебинаров следите в социальных сетях проекта "Безопасная дорога" в FB, VK, Instagram.

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