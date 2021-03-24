Волонтерам акции #МыВместе вручили благодарности

Региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе отметил год работы и вручил благодарности волонтерам, пришедшим на помощь пожилым людям во время пандемии.

За год добровольными помощниками в Самарской области стали 10 тыс. человек. Более 126 тыс. раз добровольцы пришли на помощь пожилым одиноким людям, находящимся на самоизоляции. Накануне волонтерам и партнерам акции вручили благодарности губернатора Самарской области.

По поручению Дмитрия Азарова в марте 2020 г. был сформирован региональный штаб акции #МыВместе. Во всех 37 муниципальных образованиях области организовали муниципальные штабы.

"Я очень рад тому, что наше волонтерское движение приросло в этот очень сложный для страны, для каждого гражданина период. Все больше и больше людей, зачастую не оформляя себя как добровольца и даже себя не называя, становятся таковыми по сути", — подчеркнул глава региона.

За этот год волонтерами #МыВместе стали волонтеры-медики и студенты медицинских образовательных учреждений, студенты и учащиеся учреждений профобразования, неравнодушные граждане. Люди "серебряного" возраста получили помощь в покупке еды, лекарств, ответы на актуальные вопросы и просто полезную информацию.

Студенты-медики пришли на помощь старшим коллегам. Они работали в больницах, обзванивали людей, находящихся на карантине, заполняли документы и вносили информацию в базы данных. Активно в работу включились и автоволонтеры, которые на своем транспорте доставляли врачей до пациентов, а также перевозили боксы с тестами на коронавирус из больниц до лабораторий, значительно сокращая время на проведение исследований, а также освобождая медицинских работников от этой работы.

"Многим обратившимся на телефоны "горячих" линий требовалась острая помощь в доставке жизненно необходимых лекарств, продуктов, а кому-то психологическая поддержка. Наш регион — регион добрых дел. Вместе с партнерами акции справлялись с самыми сложными ситуациями", — рассказал замминистра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

За этот год волонтеры акции #МыВместе пожилым людям: доставили около 500 тыс. кг продуктов, помогали около 730 тыс. часов, были на связи 116,8 тыс. часов (работа регионального колл-центра).

"Просто мне нравится помогать людям. Когда есть свободное время, всегда стараюсь провести его с пользой, и очень хочу приносить радость реальными делами. Люди очень благодарны, это по их глазам видно", — делится волонтер акции Дмитрий Хрипунов.

Во время пандемии Иван Никулин не смог остаться безучастным. "Сейчас я на пенсии, и во время второй волны стал все больше задумываться о том, как в таких условиях живут пожилые люди. Они нуждаются в помощи. И прекрасно, что есть такие люди, в чьи ряды и я вступил, которые готовы тратить свое время и оказывать помощь безвозмездно. Многие до сих пор удивляются, что кто-то готов помогать просто так", — рассказал Иван Александрович.

Оксана Аксенова стала добровольцем весной 2020 года. Она помогала не только как автоволонтер доставлять необходимое, но и стала идейным вдохновителем проекта бесплатных онлайн-репетиторов для детей из многодетных и приемных семей. "Бывает очень сложно самостоятельно выйти из какой-то жизненной трудной ситуации. Я считаю, что должны быть рядом люди, готовые прийти на помощь, просто помочь пройти этот путь. И я понимаю, что я такой человек", — призналась Оксана Владимировна.