16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кто такие пескетарианцы? В Самарской области работает первая в России девушка-водитель пожарной машины В Самаре открыта навигация 200 заболевших и девять смертей: коронавирус в Самарской области 4 апреля В Самарской области в начале недели будет ветрено

Общество

В Самарской области работает первая в России девушка-водитель пожарной машины

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области работает первая в России девушка-водитель пожарной машины - Елена Димитриу, пишет riafan.ru.

Фото: скриншот с видео

Изначально женщина хотела помогать в ликвидации пожара и спасать жизни, но столкнулось с законодательными ограничениями. После этого записалась в учебно-методический центр, и вскоре стала обучаться на спасателя и после аттестации работала в рядах добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ради достижения своей цели москвичка переехала в Самарскую область — там ей удалось стать водителем пожарной машины в добровольческом отряде. Елену не смутил переезд в провинцию и значительное снижение зарплаты. Она отметила, что главное — это огонек в груди. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2