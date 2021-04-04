В Самарской области работает первая в России девушка-водитель пожарной машины - Елена Димитриу, пишет riafan.ru.

Изначально женщина хотела помогать в ликвидации пожара и спасать жизни, но столкнулось с законодательными ограничениями. После этого записалась в учебно-методический центр, и вскоре стала обучаться на спасателя и после аттестации работала в рядах добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ради достижения своей цели москвичка переехала в Самарскую область — там ей удалось стать водителем пожарной машины в добровольческом отряде. Елену не смутил переезд в провинцию и значительное снижение зарплаты. Она отметила, что главное — это огонек в груди.