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Общество

12 апреля первый всероссийский телемарафон "Мой космос" стартует из космической столицы

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 апреля 2021 года в России отмечается 60-я годовщина первого полета человека в космос. Это большой праздник для всей страны, сотрудников отрасли, многотысячных трудовых коллективов, внесших неоценимый вклад в завоевание первенства в космической гонке, студенческого сообщества. И особенно для Самары — космической столицы державы. Юбилей космической эры — это возможность приобщения широкого круга людей к теме интеллектуального и индустриального лидерства страны в год, объявленный Президентом России В. В. Путиным годом науки и технологий.

В ознаменование юбилейной даты ГТРК "Самара" совместно с Правительством Самарской области, Национальным исследовательским университетом им. Королева и Союзом композиторов России организовала масштабный мультимедийный проект "Мой космос".

Это удивительные истории из летописи покорения Вселенной, показанные по телевидению и рассказанные на радио. Это викторины, познавательные и увлекательные конкурсы. Задействованы все ресурсы ГТРК "Самара" — телевидение, интернет, радио. Участвовали и участвуют все жители региона — от мала до велика.

В Instagram — конкурс фотографий в космическом стиле и познавательные викторины. В группе ГТРК "Самара" на Facebook конкурс рассказов, стихов и эссе, а также фотографий и рисунков. На странице ВКонтакте викторина с не самыми простыми вопросами, конечно, о космосе. А на сайте tvsamara.ru –песенный конкурс. Победители получают интересные тематические призы!

Грандиозный финал проекта — всероссийский телемарафон "Мой космос" на телеканале "Самара-24". Его цель — сформировать в регионах новую социокультурную среду через организацию обратной связи с аудиторией, создание совместного продукта с компаниями холдинга ВГТРК, возрождение чувства сопричастности грандиозным победам страны, приобщение молодого поколения к важнейшим фундаментальным патриотическим ценностям.

12 часов прямого эфира с двух площадок — главной телевизионной студии ГТРК "Самара" и музея "Самара Космическая".

Прямые включения из более чем 30 регионов страны и флагманов отечественного ракетостроения.

Гости в студиях — заслуженные работники отрасли спикеры, творческие коллективы, активные жители.

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