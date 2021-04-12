Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в третий раз. В 2020 г. свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств. Среди них – свыше 36 тыс. жителей Самарской области.

В 2020 году в регионе работа была организована на 751 площадке. Самарская область оказалась на втором месте по количеству участников, на третьем — по числу площадок. Как отметил региональный координатор проекта "Историческая память", заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов, в планах на 2021 год — оставаться в тройке регионов-лидеров.

В 2021 году часть вопросов "Диктанта Победы" будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте "диктантпобеды.рф". Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

"В этом году "Диктант Победы" состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта "Историческая память", заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

В роли организаторов выступают партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".