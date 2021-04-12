16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля В Самарской области из-за жары объявлено штормовое предупреждение Клиника "Реавиз" отметила первый юбилей Увеличено количество рейсов на маршруте "Самара - Рождествено" Самарцам представят первый 12-часовой всероссийский телемарафон "Мой космос"

Общество

Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в третий раз. В 2020 г. свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств. Среди них – свыше 36 тыс. жителей Самарской области.

В 2020 году в регионе работа была организована на 751 площадке. Самарская область оказалась на втором месте по количеству участников, на третьем — по числу площадок. Как отметил региональный координатор проекта "Историческая память", заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов, в планах на 2021 год — оставаться в тройке регионов-лидеров.

В 2021 году часть вопросов "Диктанта Победы" будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев.  Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте "диктантпобеды.рф". Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

"В этом году "Диктант Победы" состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта "Историческая память", заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. 

В роли организаторов выступают партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Фото на сайте

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2