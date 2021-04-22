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Общество

В регионе высадят почти 250 тыс. деревьев и кустарников в память о погибших

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область приняла всероссийскую эстафету международной акции "Сад памяти" - 2021, в ходе которой по всей стране будет высажено 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в дни Великой Отечественной войны.

В четверг, 22 апреля,. состоялась посадка леса на территории Тольяттинского лесничества. На месте сгоревшего в 2010 году леса высадили 13 тыс. сеянцев сосны на площади 3 га. В акции приняли участие представители органов государственной власти, МСУ и общественности, крупных предприятий, жители города.

Всего в регионе весной 2021 года запланирована посадка леса, закладка "Аллей Памяти", парков и скверов. За время проведения акции "Сад памяти" на территории лесного фонда и муниципальных образований планируется высадить более 249 тыс. сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, дуб, береза, клен) на общей площади 82 га.

Стать участником "Сада памяти" может каждый, например, самостоятельно посадив деревья и отметив местоположение посадки на интерактивной карте на сайте акции или разместив там свои рисунки.

Акция проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение "Волонтеры победы" и Фонд памяти полководцев Победы.

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