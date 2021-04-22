Союз женщин Самарской области: Семья и дети остаются приоритетом государственной политики

Активистки общественной организации поддержали беспрецедентные меры социальной поддержки, озвученные президентом страны Владимиром Путиным 21 апреля в послании Федеральному Собранию.

Напомним, Союз женщин Самарской области насчитывает почти 12 тыс. человек, объединяя 586 "первичек" в городских округах и сельских поселениях региона. Председатель Союза Наталья Идиятуллина подчеркнула, что президентский курс, направленный на системную государственную политику в области материнства и детства, продолжается.

"Самой неожиданной и приятной новостью стало заявление президента о выплате больничных по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа. Это большая радость для матерей, ведь все мы прекрасно знаем, что чаще всего болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста. И у многих женщин возникали проблемы, связанные с уходом на больничный", - рассказала она.

Также среди важнейших мер поддержки Наталья Идиятуллина назвала ежемесячные выплаты на детей из неполных семей, по 10 тыс. руб. - к Дню знаний родителям школьников и будущих первоклассников.

На точечную работу по выявлению наиболее нуждающихся в помощи государства групп населения обратила внимание депутат, член правления регионального Союза женщин Светлана Макушева, которая заявилась для участия в предварительном голосовании "Единой России".

"Расширен список тех, кому действительно необходима поддержка. К примеру, женщины, воспитывающие одного ребенка, часто обижались, почему меры поддержки распространяются только на многодетные семьи. Сейчас выплаты от государства охватывают практически все группы людей, которые воспитывают детей, - это очень важно", - подчеркнула она.

Анна Васильева, председатель Совета ветеранов Союза, отметила инициативу президента страны о компенсации путевок в детские лагеря.

"Наша организация не один год добивалась снижения их стоимости, потому что это серьезная нагрузка для родителей. С какой же радостью мы восприняли новость о 50-процентной компенсации!" - добавила она.

Депутат городской думы Самары Елена Свиридова поддержала выступивших и подчеркнула, что сейчас задача, в том числе и действующих народных избранников, - донести в четкой и доступной форме основные тезисы послания до жителей. Каждый, кто имеет право на поддержку государства - должен ее получить.