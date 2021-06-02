Из-за забега "Королева спорта" в Самаре перекроют движение на набережной

В Самаре 12 июня будет ограничено движение транспорта из-за проведения легкоатлетического фестиваля "Королева спорта".

С 03:00 до 16:00 12 июня закрыто движение по Волжскому проспекту на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского; с 06:00 до 16:00 — по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновскойдо ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также с 18:00 11 июня до 16:00 12 июня на территории Самары будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, с 03:00 до 16:00 12 июня движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261) будет организовано по скорректированной схеме.