Штормовое предупреждение в Самарской области продлено до 3 июня

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности: днем 3 июня местами по региону ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 15-20 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, синоптики обещают в конце недели сухую и теплую погоду. Но при этом сохранится сильный ветер, из-за которого в среду, 2 июня, также объявлено штормовое предупреждение.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - 8 (846) 337-72-82.