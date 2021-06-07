Долги по взносам в самарский Фонд капремонта выросли на 400 млн руб. за четыре месяца

Фонд капитального ремонта Самарской области опубликовал отчет за первый квартал 2021 г. о реализации региональной программы капремонта общего имущества в МКД. Согласно данным из отчета, за несколько месяцев дебеторская задолженность по взносам регоператора увеличилась на 400 млн рублей - с 1,5 млрд до 1,92 млрд рублей.
Основная часть из этой суммы приходится на долги по взносам за помещения в частной собственности - 1,83 млрд рублей. При этом за первый квартал 2021 г. с должников взыскано всего 37,7 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ФКР, эта цифра переменная, меняется в течение года и зависит от бюджетного софинансирования на работу с должниками.
"Дебеторская задолженность от собственников возросла из-за того, что многие пакеты документов возвращаются обратно без судебных исполнений. У регоператора недостаточно финансирования и нет информации по многим лицевым счетам собственников. Если в исполнительном листе не указаны подробно личные данные (например, дата рождения), то исполнительный лист возвращается. С этим связан рост суммы за последние четыре месяца", - сообщили в пресс-службе регоператора.
Прогнозов по росту дебеторской задолженности в ФКР не дают.
"Правительство выделяет нам субсидии, чтобы мы могли заниматься судебной практикой. Эти средства по истечении определенного времени мы должны израсходовать. Этот период связан с массовой рассылкой, запросами данных о собственниках в Росреестре, выдачей исполнительных листов. В прошлом году на эту работу нам выделили субсидии в середине июля. Соответственно, с августа по декабрь мы занимались закрытием дебеторской задолженности и работой с должниками. В этом году пока нет представления, когда поступят субсидии и начнется претензионная работа", - прокомментировали в ФКР.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в 2020 г. наблюдалась похожая тенденция, когда долг сначала вырос, а затем снизился до 1,5 млрд рублей.
Напомним, в начале марта 2021 г. генеральный директор ФКР Самарской области Александр Константинов сообщал, что совокупная дебеторская задолженность составляет 1,5 млрд рублей. Основную часть из этой суммы, по его словам, составили долги физлиц.
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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.