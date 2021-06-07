Долги по взносам в самарский Фонд капремонта выросли на 400 млн руб. за четыре месяца

Фонд капитального ремонта Самарской области опубликовал отчет за первый квартал 2021 г. о реализации региональной программы капремонта общего имущества в МКД. Согласно данным из отчета, за несколько месяцев дебеторская задолженность по взносам регоператора увеличилась на 400 млн рублей - с 1,5 млрд до 1,92 млрд рублей.

Основная часть из этой суммы приходится на долги по взносам за помещения в частной собственности - 1,83 млрд рублей. При этом за первый квартал 2021 г. с должников взыскано всего 37,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ФКР, эта цифра переменная, меняется в течение года и зависит от бюджетного софинансирования на работу с должниками.

"Дебеторская задолженность от собственников возросла из-за того, что многие пакеты документов возвращаются обратно без судебных исполнений. У регоператора недостаточно финансирования и нет информации по многим лицевым счетам собственников. Если в исполнительном листе не указаны подробно личные данные (например, дата рождения), то исполнительный лист возвращается. С этим связан рост суммы за последние четыре месяца", - сообщили в пресс-службе регоператора.

Прогнозов по росту дебеторской задолженности в ФКР не дают.

"Правительство выделяет нам субсидии, чтобы мы могли заниматься судебной практикой. Эти средства по истечении определенного времени мы должны израсходовать. Этот период связан с массовой рассылкой, запросами данных о собственниках в Росреестре, выдачей исполнительных листов. В прошлом году на эту работу нам выделили субсидии в середине июля. Соответственно, с августа по декабрь мы занимались закрытием дебеторской задолженности и работой с должниками. В этом году пока нет представления, когда поступят субсидии и начнется претензионная работа", - прокомментировали в ФКР.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в 2020 г. наблюдалась похожая тенденция, когда долг сначала вырос, а затем снизился до 1,5 млрд рублей.

Напомним, в начале марта 2021 г. генеральный директор ФКР Самарской области Александр Константинов сообщал, что совокупная дебеторская задолженность составляет 1,5 млрд рублей. Основную часть из этой суммы, по его словам, составили долги физлиц.