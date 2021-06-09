В Самарской области завершается подготовка пляжей к купальному сезону

Участники оперативного совещания, которое прошло 8 июня в правительстве Самарской области, обсудили работу муниципальных образований по обустройству безопасных мест купания на территории губернии.
Сейчас пляжи готовят для постановки на учет подразделениями ГИМС, в опасных местах устанавливаются аншлаги о запрете купания, сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.
В этом году на территории 32 муниципальных образований области планируется подготовить 71 место организованного отдыха вблизи водоемов, в том числе 38 пляжей. Подготовка пляжей к купальному сезону должна быть завершена до 15 июня.
По итогам совещания будут созданы рабочие группы, состоящие из представителей органов местного самоуправления, сотрудников органов внутренних дел, спасательных формирований, волонтеров для проведения патрулирования мест отдыха вблизи водоемов.
"Необходимо повышать уровень благоустройства и безопасности в местах отдыха людей у водоемов. Все требования, которые предъявляются к пляжам, должны быть выполнены - установка буйков, оборудования, обследование дна, размещение спасательного поста. Прошу это учесть", - отметил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.