В Самарской области завершается подготовка пляжей к купальному сезону

Участники оперативного совещания, которое прошло 8 июня в правительстве Самарской области, обсудили работу муниципальных образований по обустройству безопасных мест купания на территории губернии.

Сейчас пляжи готовят для постановки на учет подразделениями ГИМС, в опасных местах устанавливаются аншлаги о запрете купания, сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.

В этом году на территории 32 муниципальных образований области планируется подготовить 71 место организованного отдыха вблизи водоемов, в том числе 38 пляжей. Подготовка пляжей к купальному сезону должна быть завершена до 15 июня.

По итогам совещания будут созданы рабочие группы, состоящие из представителей органов местного самоуправления, сотрудников органов внутренних дел, спасательных формирований, волонтеров для проведения патрулирования мест отдыха вблизи водоемов.

"Необходимо повышать уровень благоустройства и безопасности в местах отдыха людей у водоемов. Все требования, которые предъявляются к пляжам, должны быть выполнены - установка буйков, оборудования, обследование дна, размещение спасательного поста. Прошу это учесть", - отметил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.