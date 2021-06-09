Уникальная выставка, посвященная 170-летию Самарской губернии, открылась в Камышле

8 июня в с. Камышла на площади перед РДК им. Анвара Давыдова состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью, посвященной празднованию 170-летия Самарской губернии.
"Приятно, что торжественный старт этой акции мы даем в Камышлинском районе, покоряющем своими просторами, природными богатствами и гостеприимством", - отметил в поздравительном обращении к торжественному открытию выставки губернатор Дмитрий Азаров.
В приветственном слове глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов отметил: "Не у каждого есть возможность посетить все интересные и уникальные места нашей области или посидеть, например, в библиотечных архивах или архивах промышленных предприятий, чтобы больше узнать об истории и современном развитии Самарской области. Сегодня у всех жителей Камышлинского района есть такая уникальная возможность - прикоснуться к истории губернии с помощью современных технологий. Я искренне хочу поблагодарить правительство Самарской области за такую возможность".
Программа открытия выставки включала в себя разнообразные мероприятия: тематическую викторину по объектам выставки, работу интерактивной площадки "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", интерактивный фотокиоск, детскую площадку с анимационной игровой программой. Но центром притяжения внимания стала интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии".
На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения "Живая история" посетителям выставки доступны 24 экспоната. Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор "зон интереса", раскрывающих отдельные сведения об объекте. Областная акция в районе продлится семь дней.
9 июня жители и гости Камышлинского района стали участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой прошла тематическая форсайт-сессия департамента информационных технологий и связи Самарской области по информированию граждан о возможностях получения госуслуг.
Напомним, уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в виртуальном пространстве Самарской области в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона.
Уникальный общественно-просветительский проект поддержан лично губернатором Дмитрием Азаровым. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе. Площадками проведения уникальной акции станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Следующим районом, принимающим беспрецедентную акцию, станет Большеглушицкий. Выставка начнет работу там 10 июня и продлится также семь дней.
В день открытия, 10 июня, жители и гости Большеглушицкого района смогут стать участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой пройдет тематическая форсайт-сессия министерства спорта Самарской области о приоритетных направлениях развития физкультуры и спорта в регионе.
В виртуальном пространстве работают специальные ресурсы проекта, где каждый сможет познакомиться с достижениями нашего региона: в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграмм".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.