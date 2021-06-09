Уникальная выставка, посвященная 170-летию Самарской губернии, открылась в Камышле

8 июня в с. Камышла на площади перед РДК им. Анвара Давыдова состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью, посвященной празднованию 170-летия Самарской губернии.

"Приятно, что торжественный старт этой акции мы даем в Камышлинском районе, покоряющем своими просторами, природными богатствами и гостеприимством", - отметил в поздравительном обращении к торжественному открытию выставки губернатор Дмитрий Азаров.

В приветственном слове глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов отметил: "Не у каждого есть возможность посетить все интересные и уникальные места нашей области или посидеть, например, в библиотечных архивах или архивах промышленных предприятий, чтобы больше узнать об истории и современном развитии Самарской области. Сегодня у всех жителей Камышлинского района есть такая уникальная возможность - прикоснуться к истории губернии с помощью современных технологий. Я искренне хочу поблагодарить правительство Самарской области за такую возможность".

Программа открытия выставки включала в себя разнообразные мероприятия: тематическую викторину по объектам выставки, работу интерактивной площадки "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", интерактивный фотокиоск, детскую площадку с анимационной игровой программой. Но центром притяжения внимания стала интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии".

На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения "Живая история" посетителям выставки доступны 24 экспоната. Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор "зон интереса", раскрывающих отдельные сведения об объекте. Областная акция в районе продлится семь дней.

9 июня жители и гости Камышлинского района стали участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой прошла тематическая форсайт-сессия департамента информационных технологий и связи Самарской области по информированию граждан о возможностях получения госуслуг.

Напомним, уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в виртуальном пространстве Самарской области в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона.

Уникальный общественно-просветительский проект поддержан лично губернатором Дмитрием Азаровым. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе. Площадками проведения уникальной акции станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Следующим районом, принимающим беспрецедентную акцию, станет Большеглушицкий. Выставка начнет работу там 10 июня и продлится также семь дней.

В день открытия, 10 июня, жители и гости Большеглушицкого района смогут стать участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой пройдет тематическая форсайт-сессия министерства спорта Самарской области о приоритетных направлениях развития физкультуры и спорта в регионе.

В виртуальном пространстве работают специальные ресурсы проекта, где каждый сможет познакомиться с достижениями нашего региона: в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграмм".