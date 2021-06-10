Первый скоростной поезд "Ласточка" отправится из Самары на Жигулевское море

В пятницу, 11 июня, с первой платформы железнодорожного вокзала Самары отправится скоростной поезд Самара - Жигулевское Море (Тольятти). Торжественный запуск состоится в 18:00.

В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги и АО "Самарская пригородная пассажирская компания", представители органов власти Самарской области. Для участников мероприятия будут организованы осмотр подвижного состава "Ласточка" и поездка по маршруту Самара - Жигулевское Море.

В первую поездку из Самары поезд отправится 11 июня в 18:00, со станции Жигулевское Море - 12 июня в 07:00. С 12 июня "Ласточки" будут курсировать по маршруту Самара - Жигулевское Море ежедневно шесть раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время поезда в пути - 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

"Ласточки" будут курсировать пятивагонными составами, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

"Ласточки" полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями - подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.