Уникальная выставка, посвященная 170-летию Самарской губернии, открылась в Большеглушицком районе

10 июня в с. Большая Глушица Самарской области в рамках общественной областной акции "Живая история Самарской губернии" состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью, посвященной празднованию 170-летия Самарской губернии.

Программа открытия выставки включала в себя разнообразные мероприятия: тематическую викторину по объектам выставки, работу интерактивной площадки "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", интерактивный фотокиоск, детскую площадку с анимационной игровой программой.

Центром стала интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии". На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения "Живая история" посетителям выставки доступны 24 экспоната. Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор "зон интереса", раскрывающих отдельные сведения об объекте. Областная акция в районе продлится 7 дней.

В мероприятии приняло участие министерство спорта Самарской области. Для жителей была организована площадка комплекса "Готов к труду и обороне", где каждый мог попробовать свои силы в отдельных видах тестирования комплекса. "Центр спортивной подготовки Самарской области" провел презентацию проекта "СпортКоманда63", объединяющего ведущих атлетов региона и всех любителей активного образа жизни, а также центра спортивного тестирования "Стань чемпионом". Чемпион мира по современному пятиборью Илья Фролов провел разминку для местных спортсменов.

Также все жители и гости Большеглушицкого района в рамках деловой программы "Ресурсная среда для каждого" смогли принять участие в форсайт-сессии, которая была проведена министерством спорта совместно со спортивной общественностью Большеглушицкого района и была посвящена вопросам разработки стратегии развития физкультуры и спорта в Самарской области.

"Наша ключевая задача — создавать новые условия и привлекать жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом. На это ориентирована стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. К концу этого года наше министерство должно разработать план мероприятий по реализации стратегии в Самарской области. Это будет комплексный документ, который станет основой дальнейшего развития сферы физкультуры и спорта в регионе, — сказал министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, — необходимо проанализировать ситуацию в каждом муниципалитете, определить какие есть точки роста, проблемные моменты, сформировать предложения по их решению. В том числе для этого мы проводим сегодняшнюю форсайт-сессию. Эту стратегию мы должны разработать при участии муниципальных районов. Поэтому приглашаю вас принять активное участие в разработке плана мероприятий по реализации стратегии. Нам крайне важно получать от вас обратную связь".

Напомним, что уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона.

Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе. Площадками проведения уникальной акции станут 32 локации для жителей 37 муниципалитетов Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство.

В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Следующий районом, принимающим беспрецедентную акцию, станет Красноярский. Выставка начнет работу там 12 июня и продлится 7 дней.

В виртуальном пространстве работают специальные ресурсы проекта, где каждый сможет познакомиться с достижениями нашего региона: в социальных сетях "Вконтакте", "Инстаграмм".