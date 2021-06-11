Уникальная выставка, посвященная 170-летию Самарской губернии, открылась в Большеглушицком районе

10 июня в с. Большая Глушица Самарской области в рамках общественной областной акции "Живая история Самарской губернии" состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью, посвященной празднованию 170-летия Самарской губернии.
Программа открытия выставки включала в себя разнообразные мероприятия: тематическую викторину по объектам выставки, работу интерактивной площадки "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", интерактивный фотокиоск, детскую площадку с анимационной игровой программой.
Центром стала интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии". На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения "Живая история" посетителям выставки доступны 24 экспоната. Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор "зон интереса", раскрывающих отдельные сведения об объекте. Областная акция в районе продлится 7 дней.
В мероприятии приняло участие министерство спорта Самарской области. Для жителей была организована площадка комплекса "Готов к труду и обороне", где каждый мог попробовать свои силы в отдельных видах тестирования комплекса. "Центр спортивной подготовки Самарской области" провел презентацию проекта "СпортКоманда63", объединяющего ведущих атлетов региона и всех любителей активного образа жизни, а также центра спортивного тестирования "Стань чемпионом". Чемпион мира по современному пятиборью Илья Фролов провел разминку для местных спортсменов.
Также все жители и гости Большеглушицкого района в рамках деловой программы "Ресурсная среда для каждого" смогли принять участие в форсайт-сессии, которая была проведена министерством спорта совместно со спортивной общественностью Большеглушицкого района и была посвящена вопросам разработки стратегии развития физкультуры и спорта в Самарской области.
"Наша ключевая задача — создавать новые условия и привлекать жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом. На это ориентирована стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. К концу этого года наше министерство должно разработать план мероприятий по реализации стратегии в Самарской области. Это будет комплексный документ, который станет основой дальнейшего развития сферы физкультуры и спорта в регионе, — сказал министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, — необходимо проанализировать ситуацию в каждом муниципалитете, определить какие есть точки роста, проблемные моменты, сформировать предложения по их решению. В том числе для этого мы проводим сегодняшнюю форсайт-сессию. Эту стратегию мы должны разработать при участии муниципальных районов. Поэтому приглашаю вас принять активное участие в разработке плана мероприятий по реализации стратегии. Нам крайне важно получать от вас обратную связь".
Напомним, что уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона.
Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе. Площадками проведения уникальной акции станут 32 локации для жителей 37 муниципалитетов Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство.
В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Следующий районом, принимающим беспрецедентную акцию, станет Красноярский. Выставка начнет работу там 12 июня и продлится 7 дней.
В виртуальном пространстве работают специальные ресурсы проекта, где каждый сможет познакомиться с достижениями нашего региона: в социальных сетях "Вконтакте", "Инстаграмм".
Последние комментарии
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.