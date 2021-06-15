На тольяттинском складе обнаружено 7 тонн зараженных абрикосов

На складе временного хранения ООО "Гринлайн", расположенного в Тольятти, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям были проконтролированы 7 тонн абрикосов свежих, ввезенных из Республики Узбекистан.
В ходе проведения контроля специалистами был установлен факт заражения данной партии карантинным вредным организмом — восточной плодожоркой.
Наличие на плодах абрикосов живых особей карантинных вредителей было подтверждено лабораторией Самарского филиала ФГБУ ЦНМВЛ.
В соответствии с выданным предписанием Управления Россельхознадзора, собственником продукции было принято решение о проведении фумигации зараженной продукции.
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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.