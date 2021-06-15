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Общество

На тольяттинском складе обнаружено 7 тонн зараженных абрикосов

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На складе временного хранения ООО "Гринлайн", расположенного в Тольятти, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям были проконтролированы 7 тонн абрикосов свежих, ввезенных из Республики Узбекистан.

В ходе проведения контроля специалистами был установлен факт заражения данной партии карантинным вредным организмом — восточной плодожоркой.

Наличие на плодах абрикосов живых особей карантинных вредителей было подтверждено лабораторией Самарского филиала ФГБУ ЦНМВЛ.

 

В соответствии с выданным предписанием Управления Россельхознадзора, собственником продукции было принято решение о проведении фумигации зараженной продукции.

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