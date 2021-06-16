Самарская ГРЭС сделала забор новым арт-пространством областной столицы

В рамках ВолгаФест 2021 жители и гости города приступили к реализации проекта "Общее решение", поддержанного компанией "Т Плюс". Забор Самарской ГРЭС начали раскрашивать в цветные полосы, каждый оттенок которых ассоциируется со знакомыми волжанам местами и районами. Первыми нанести краску на забор Самарской ГРЭС организаторы ВолгаФест предложили министру культуры Самарской области Татьяне Мрдуляш, главе города Самары Елене Лапушкиной и директору филиала "Самарский ПАО "Т Плюс" Александру Гришатову.

"Теплоэнергетики в своей работе всегда ориентируются на мнение жителей, руководства муниципалитета, региона, меняя к лучшему города, повышая надежность теплоснабжения и создавая необходимый комфорт. Этот проект — символ коллективного формирования общественного пространства. Только объединившись, мы имеем силу преображать города, в которых живем", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

Ширина цветных полос стала отражением суммы мнений горожан в ходе онлайн-голосования. Самыми популярными, набравшими большее количество голосов жителей Самары, стали "Рыбная бирюза", "Ночной волжский", "Вечерний Струковский", "Пурпурный на дне" и "Пляжный".

Наиболее активными оказались жители Октябрьского (332 голоса), Промышленного (222 голоса) и Ленинского (166 голосов) районов города. Принять участие в проекте, раскрасить забор старейшей в Поволжье электростанции может любой желающий до 20 июня.

Напомним, проект направлен на создание городского общественного пространства. Количество полос и их ширина напрямую зависели от числа проголосовавших горожан и их предпочтений. На сегодня выбраны все 20 цветов волжской палитры. Причем каждый цвет имеет свое уникальное название и ассоциируется с известными локациями родного города: "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Живой жигулевский", "Поздний закатный", "Весенний Проран", "Заволжский рассветный" и прочие.