Самарская область примет участие в международной премии #Мывместе

До 5 июля самарские добровольцы, НКО, социально ответственный бизнес и СМИ, рассказывающие о волонтерах, могут подать заявку на международную премию #Мывместе.

Премия посвящена поддержке социальных инициатив, которые направлены на помощь людям, улучшение качества жизни и достижение национальных целей развития России до 2030 года. Победители получат гранты до 2,5 млн руб., общественное признание, возможность участия в образовательных программах, продвижение своих проектов.

Подать заявку на участие могут физические лица от 14 лет и представители организаций. Заявки на участие принимаются на сайте премия.мывместе.рф по четырем трекам: "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа", "We are together".

Заочная оценка работ, полученных в результате заявочной кампании, пройдет с 6 июля по 1 августа - эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы премии пройдут на окружных Добро.Фестивалях #Мывместе со 2 августа по 1 октября. Проекты и работы финалистов оценят россияне с помощью народного голосования, а также члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на международном форуме #Мывместе.

"Премия #Мывместе - это продолжение акции с одноименным названием, в результате которой помощь получили более чем 6 млн человек. Она посвящена лидерам социальных изменений, тем, кто делает хорошее для страны и своих городов. Мы хотим поддержать инициативы предпринимателей, волонтеров, НКО и журналистов, которые освещают социальные проблемы", - рассказал основатель портала DOBRO.RU и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.