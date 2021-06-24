Самарских волонтеров научат бороться с эмоциональным выгоранием

В ближайший понедельник, 28 июня, в Самаре состоится психологическая мастерская "Эмоциональное выгорание волонтеров". На мероприятие, участие в котором можно принять на безвозмездной основе, приглашают как добровольцев, так и просто желающих познакомиться с темой.

Специальный семинар проведет практикующий психолог, специалист по кризисной помощи, эковолонтер, волонтер некоммерческого проекта "Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений" Татьяна Лощинина.

В рамках мастерской участники разберут на примерах примеры, где присутствует эмоциональное выгорание, выяснят его причины и предпосылки, определят, по каким "звоночкам" его можно спрогнозировать и предупредить. Психолог расскажет о способах профилактики этого явления. Будут затронуты и смежные темы, касающиеся эмоционального интеллекта и нормативного кризиса.

Для бесплатного участия нужно заполнить форму здесь https://forms.gle/iBmXAJRLvwPhj4mR9.