Константин Доладов предложил наладить взаимодействие юнармейских отрядов с Самарским духовым оркестром

Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов встретился с художественным руководителем Самарского муниципального концертного духового оркестра, заслуженным артистом Самарской области Марком Коганом. "Предложил выстроить взаимодействие нашего духового оркестра с юнармейскими отрядами. Для ребят это — уникальная возможность приобщиться к высокой музыкальной культуре, в основе которой лежит традиция военных духовых оркестров. Уверен, что это будет способствовать патриотическому и эстетическому воспитанию нашей молодежи. Очень рад, что Марк Львович позитивно оценил эту идею и высказал готовность к ее дальнейшему обсуждению", — рассказал Константин Доладов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" появилось в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента России. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. Главной целью "Юнармии" является патриотическое воспитание молодежи. Юнармейцы принимают участие в различных соревнованиях, совершают походы по местам боевой славы и принимают участие в парадах.

Самарская область лидирует в стране по развитию юнармейского движения. В прошлом году Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Самарской области признано лауреатом областной общественной акции "Народное признание" в номинации "Единство и успех".