В Самарской области будет построено 6 универсальных спортивных площадок

В Самарской области к 1 сентября в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, будет построено 6 универсальных спортивных площадок.
Новые спортплощадки появятся в самарских школах № 132 (Коммунистическая, 16) и № 79 (ул.Ташкентская, 164), в тольяттинской школе № 32 (бульвар Буденного, 4), в Большечерниговском районе (п.Петровский), Похвистневском районе (с.Среднее Аверкино) и Хворостянском районе (с.Новокуровка).
"При строительстве соблюдаем все требования безопасности, специальное полимерное покрытие позволяет комфортно заниматься различными видами спорта и снижает риск получения серьезных травм при падении. Работы идут с опережением графика, рассчитываем, что уже к 15 августа все будет сделано", — рассказал представитель компании — подрядчика Андрей Миронов.
На спортивной площадке школы № 132 будут проводиться уроки физкультуры, занятия спортивных секций, подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО. Во внеучебное время смогут тренироваться местные жители.
"У нас в школе учится 1300 детей, проводим уроки физкультуры, есть школьные команды по футболу, хоккею, баскетболу. Старая площадка с деревянными бортами и неровным асфальтовым покрытием была неудобной. Совсем скоро наши дети будут заниматься на новой современной спортплощадке. Это большая радость для всех нас! Огромная благодарность региональным властям!", — отметила директор школы № 132 Наталья Сокур.
Срок сдачи всех 6 площадок — до 1 сентября, завершение строительства проводится поэтапно, начиная с середины августа. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе — одна из составляющих стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Очень важно, чтобы у детей были комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. Это, в первую очередь, дворовые и школьные спортивные площадки. Именно на таких площадках делаются первые шаги в спорт, появляются будущие чемпионы. Кроме того, такие площадки должны быть доступны для всех жителей, любителей спорта, чтобы они могли прийти сюда и позаниматься", — считает министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.
В 2021 году в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" в Самарской области будет построено также 2 ФОК открытого типа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершится реконструкция Дворца спорта в Самаре. Продолжается строительство лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" и футбольного манежа около стадиона "Солидарность Арена".
Перечень спортплощадок
- Самара, Ленинский район, ул. Коммунистическая, 16 (школа 132) 39×19 м, полимерное покрытие (баскетбол\мини-футбол\волейбол), уличные тренажеры;
- Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, 164 (школа № 79) 20×40, искусственный газон (мини-футбол);
- Тольятти, Автозаводский район, бульвар Буденного, 4 (школа № 32) 56×28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей);
- Большечерниговский район, п.Петровский 20×40, искусственный газон (мини-футбол);
- Похвистневский район, с. Среднее Аверкино 56×28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей);
- Хворостянский район, с. Новокуровка 56×28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей).
Последние комментарии
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