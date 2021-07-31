Жительнице Тольятти за покупку поддельного "больничного" грозит уголовная ответственность

Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Тольятти. За покупку поддельного больничного листа ей грозит до года тюремного заключения либо принудительных работ на тот же срок.
Так, в июне текущего года в отдел полиции № 21 Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация от руководителя одного из предприятий города о том, что его сотрудница предъявила лист о временной нетрудоспособности, который, по его мнению, имел признаки подделки.
Дознаватель изъял документ и направил на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.
По данным полицейских, подозреваемая 40-летняя жительница города Тольятти приобрела поддельный больничный через сеть Интернет, при этом за медицинской помощью не обращалась. В ходе опроса женщина пояснила, что поддельный лист ей нужен был для того, чтобы не отрабатывать рабочие дни.
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает: за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе "Контакты". Кроме того, оставить свое обращение можно на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.