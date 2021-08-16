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Общество

В Тольятти поставщик медицинских изделий попал в "черный список", предоставив "липовую" декларацию на товар

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарское УФАС России поступило обращение от Тольяттинской городской клинической больницы № 5 с требованием внести сведения об " ООО "Мариэл" в реестр недобросовестных поставщиков. Требование поступило в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта по поставке средств индивидуальной защиты на сумму 12,2 млн рублей, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По условиям контракта поставку нужно было осуществить до 29 апреля 2021 г., но исполнитель просрочил ее на неделю. При этом победитель торгов не представил документы "О безопасности средств индивидуальной защиты", а на товаре не было индивидуальной маркировки в соответствии с требованиями Технического регламента, за исключением маркировки на общей упаковке товара.

Заказчик направил мотивированный отказ от приемки товара. В ответ на это компания "Мариэл" предоставила декларацию на товар, в которой было указано о возможности групповой маркировки.

Представители больницы решили напрямую обратиться к производителю товара –

ООО "Здравмедтех-М". Сотрудники госучреждения попросили подтвердить или опровергнуть сомнения насчет производства товара данным производителем. В ходе переписки выяснилось, что компания не производила эти средства индивидуальной защиты. Более того декларация, полученная от ООО "Мариэл", оказалась подделкой.

"На основании имеющихся фактов антимонопольная служба включила ООО "Мариэл" в реестр недобросовестных поставщиков", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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