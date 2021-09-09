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Общество

Скачать книгу и пойти под суд: эксперты расскажут о тонкостях закона об авторских правах

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Можно ли сесть в тюрьму за публикацию в соцсетях чужих песен, книг? А если публиковать скачанные цитаты? Как защищать свои авторские права? Насколько адекватно в России работает закон об интеллектуальной собственности и какая ответственность ждет нарушителей? Об этом расскажут участники круглого стола, который пройдет 11 сентября 2021 года с 11:00 до 13:00 в Струковском саду, в рамках книжного фестиваля. Спонсором фестиваля выступило издательство Legal.report.

Авторские права в России регулируются целым рядом законов. В ст. 1259 Гражданского кодекса среди других объектов литературные произведения указаны первыми. Гражданский кодекс РФ определяет ответственность за нарушение интеллектуальных прав. А за умышленное нарушение авторских прав, причинившее ущерб в крупном и особо крупном размере, может предусматриваться и уголовное наказание.

Но основной проблемной зоной сегодня остаются соцсети, пользователи которых вольны публиковать видео или аудио, но тем самым могут нарушить чьи-то авторские права. И в ряде случаев даже не знать об этом. Недавно к ним добавились и мессенджеры, набирающие популярность в России.

Правовая система РФ пытается поспеть за интернет-технологиями. Так, в августе Мосгорсуд заблокировал доступ к книгам Стивена Кинга в Telegram, а до того ряд торрент-сайтов были запрещены на бессрочный период из-за пиратства.

Россия не является пионером в сфере законодательства об авторских и смежных правах. Но в ряде случаев применение этих законов вызывает дискуссии об их адекватности. Иногда доходит до абсурда - не очень давно выяснилось, что YouTube блокирует видео с гимном России из-за авторских прав американских компаний. А в самих США до 2015 года правами на известную песню Happy Birthday to You обладала компания Warner/Chappell Music - она же получала все лицензионные сборы (хотя изначально авторами произведения являлись обычные учителя).

Можно ли отправить своему знакомому песню, легально скачанную в Интернете? И что должен делать автор после того, как написал книгу? На эти и многие другие вопросы ответят участники круглого стола, посвященного вопросам охраны авторских прав. В нем примут участие заместитель директора Федерального института промышленной собственности Роспатента Роман Захаров и адвокат коллегии адвокатов Defence Исмаил Салпагаров.

Захаров более пяти лет работает в должности замруководителя ФИПС Роспатента - этот институт занимается приемом и экспертизой всех заявок и документов на объекты интеллектуальной собственности. Салпагаров ранее работал следователем Следственного комитета РФ и сможет на личном опыте рассказать обо всех тонкостях уголовных дел за нарушение авторских прав.

Издание Legal.report зарегистрировано в качестве СМИ в 2016 году. Специализируется на новостях в области права, расследованиях. Согласно данным Яндекс.Метрики, ежемесячный просмотр в 2020 году составил около 1750000 человек. Издатели - известный медиа-менеджер Андрей Реут (работал заместителем главного редактора "Известий", главным редактором на РБК ТВ) и юрист Олег Жуков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Коваль 01 сентября 2021 01:00 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.

Леша П 31 августа 2021 08:46 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

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