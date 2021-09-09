Скачать книгу и пойти под суд: эксперты расскажут о тонкостях закона об авторских правах

Можно ли сесть в тюрьму за публикацию в соцсетях чужих песен, книг? А если публиковать скачанные цитаты? Как защищать свои авторские права? Насколько адекватно в России работает закон об интеллектуальной собственности и какая ответственность ждет нарушителей? Об этом расскажут участники круглого стола, который пройдет 11 сентября 2021 года с 11:00 до 13:00 в Струковском саду, в рамках книжного фестиваля. Спонсором фестиваля выступило издательство Legal.report.

Авторские права в России регулируются целым рядом законов. В ст. 1259 Гражданского кодекса среди других объектов литературные произведения указаны первыми. Гражданский кодекс РФ определяет ответственность за нарушение интеллектуальных прав. А за умышленное нарушение авторских прав, причинившее ущерб в крупном и особо крупном размере, может предусматриваться и уголовное наказание.

Но основной проблемной зоной сегодня остаются соцсети, пользователи которых вольны публиковать видео или аудио, но тем самым могут нарушить чьи-то авторские права. И в ряде случаев даже не знать об этом. Недавно к ним добавились и мессенджеры, набирающие популярность в России.

Правовая система РФ пытается поспеть за интернет-технологиями. Так, в августе Мосгорсуд заблокировал доступ к книгам Стивена Кинга в Telegram, а до того ряд торрент-сайтов были запрещены на бессрочный период из-за пиратства.

Россия не является пионером в сфере законодательства об авторских и смежных правах. Но в ряде случаев применение этих законов вызывает дискуссии об их адекватности. Иногда доходит до абсурда - не очень давно выяснилось, что YouTube блокирует видео с гимном России из-за авторских прав американских компаний. А в самих США до 2015 года правами на известную песню Happy Birthday to You обладала компания Warner/Chappell Music - она же получала все лицензионные сборы (хотя изначально авторами произведения являлись обычные учителя).

Можно ли отправить своему знакомому песню, легально скачанную в Интернете? И что должен делать автор после того, как написал книгу? На эти и многие другие вопросы ответят участники круглого стола, посвященного вопросам охраны авторских прав. В нем примут участие заместитель директора Федерального института промышленной собственности Роспатента Роман Захаров и адвокат коллегии адвокатов Defence Исмаил Салпагаров.

Захаров более пяти лет работает в должности замруководителя ФИПС Роспатента - этот институт занимается приемом и экспертизой всех заявок и документов на объекты интеллектуальной собственности. Салпагаров ранее работал следователем Следственного комитета РФ и сможет на личном опыте рассказать обо всех тонкостях уголовных дел за нарушение авторских прав.