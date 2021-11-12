Прокуратура добивается переселения самарчанки из аварийного дома

Прокуратура Самарского района Самары подала в суд иск с требованием предоставить жительнице города благоустроенное жилье вместо аварийного.
Самарчанка живет в доме №109 на ул. Фрунзе, лит. А, А1, А2. В 2015 г. здание признали аварийным и подлежащим сносу. В 2021 г. комиссия признала, что из-за состояния кровли дом может стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации.
Однако городской департамент управления имуществом до сих пор не предоставил женщине новое жилье.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !