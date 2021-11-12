Прокуратура добивается переселения самарчанки из аварийного дома

Прокуратура Самарского района Самары подала в суд иск с требованием предоставить жительнице города благоустроенное жилье вместо аварийного.

Самарчанка живет в доме №109 на ул. Фрунзе, лит. А, А1, А2. В 2015 г. здание признали аварийным и подлежащим сносу. В 2021 г. комиссия признала, что из-за состояния кровли дом может стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

Однако городской департамент управления имуществом до сих пор не предоставил женщине новое жилье.