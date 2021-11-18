16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За год более 1000 самарцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу благодаря службе занятости региона Самарские призеры Олимпиады в Токио братья Бородачевы пошли в армию Площадь нового самарского зоопарка составит 18 га В Тольятти "амнистировали" первый гараж В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19

Общество

За год более 1000 самарцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу благодаря службе занятости региона

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Эти показатели — яркий пример решения в регионе вопросов трудоустройства этой категории людей. Содействие трудоустройству инвалидов, адресная работа со всеми жителями, которые нуждаются в поддержке — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

С помощью службы занятости нашел себе работу житель Новокуйбышевска Владимир Леньков. Владимир Александрович перенес тяжелое заболевание и получил инвалидность третьей группы. Признается, опасался, что не найдет себе подходящую работу. Тем не менее обратился за помощью в центр занятости Новокуйбышевска.

"В центре занятости оказались доброжелательные люди, — рассказывает Владимир. — У меня были ограничения, вызванные заболеванием, и при выборе вакансии это обстоятельство было учтено. Я обратился за помощью, и очень быстро был трудоустроен. Теперь монтирую системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации на частном предприятии. Вполне подходящая работа и коллектив дружелюбный".

Главный бухгалтер ООО "Новокс" Лидия Зубрилина подчеркивает, что в поиске специалистов на имеющиеся вакансии очень помогает сотрудничество с местным центром занятости населения, в том числе и на квотируемые места для инвалидов.

"Владимир Леньков стал нашим сотрудником благодаря такому сотрудничеству, — говорит представитель фирмы. — И нужно сказать, с первых дней он показал себя с самой лучшей стороны. Наша организация на рынке Новокуйбышевска работает более 20 лет, и общий язык со службой занятости мы нашли практически сразу с момента нашего основания".

Сам Владимир Леньков теперь другими глазами смотрит на те проблемы со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. Он убедился на собственном примере, что на современном рынке труда и человек с инвалидностью может найти свое место.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:09 Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 9,6%

ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

Фото на сайте

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5