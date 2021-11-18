За год более 1000 самарцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу благодаря службе занятости региона

В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Эти показатели — яркий пример решения в регионе вопросов трудоустройства этой категории людей. Содействие трудоустройству инвалидов, адресная работа со всеми жителями, которые нуждаются в поддержке — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
С помощью службы занятости нашел себе работу житель Новокуйбышевска Владимир Леньков. Владимир Александрович перенес тяжелое заболевание и получил инвалидность третьей группы. Признается, опасался, что не найдет себе подходящую работу. Тем не менее обратился за помощью в центр занятости Новокуйбышевска.
"В центре занятости оказались доброжелательные люди, — рассказывает Владимир. — У меня были ограничения, вызванные заболеванием, и при выборе вакансии это обстоятельство было учтено. Я обратился за помощью, и очень быстро был трудоустроен. Теперь монтирую системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации на частном предприятии. Вполне подходящая работа и коллектив дружелюбный".
Главный бухгалтер ООО "Новокс" Лидия Зубрилина подчеркивает, что в поиске специалистов на имеющиеся вакансии очень помогает сотрудничество с местным центром занятости населения, в том числе и на квотируемые места для инвалидов.
"Владимир Леньков стал нашим сотрудником благодаря такому сотрудничеству, — говорит представитель фирмы. — И нужно сказать, с первых дней он показал себя с самой лучшей стороны. Наша организация на рынке Новокуйбышевска работает более 20 лет, и общий язык со службой занятости мы нашли практически сразу с момента нашего основания".
Сам Владимир Леньков теперь другими глазами смотрит на те проблемы со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. Он убедился на собственном примере, что на современном рынке труда и человек с инвалидностью может найти свое место.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !