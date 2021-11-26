В Большеглушицком районе восстановили газоснабжение после ДТП

В четверг, 25 ноября, в 21:25 сотрудники СВГК восстановили подачу газа в Большеглушицком районе Самарской области после повреждения газопровода, в который врезался автомобиль. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.

Напомним, около 16:30 25 ноября 34-летняя женщина ехала на Ford Focus по дороге Пестравка — Большая Глушица, не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в газопровод. Автомобилистка погибла.

При этом оказался поврежден газопровода высокого давления. В результате без газа остались 2,5 тыс. домов и около 30 предприятий. Однако, по данным СВГК, в большинстве населенных пунктов, попавшиих в зону отключения, газ подавали за счет объема находящегося в отключенном участке. Фактически было кратковременно отключено от газоснабжения девять частных домов и три предприятия комбыта.

В 21:25 подачу газа в газопровод восстановили.