В Большеглушицком районе восстановили газоснабжение после ДТП

В четверг, 25 ноября, в 21:25 сотрудники СВГК восстановили подачу газа в Большеглушицком районе Самарской области после повреждения газопровода, в который врезался автомобиль. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.
Напомним, около 16:30 25 ноября 34-летняя женщина ехала на Ford Focus по дороге Пестравка — Большая Глушица, не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в газопровод. Автомобилистка погибла.
При этом оказался поврежден газопровода высокого давления. В результате без газа остались 2,5 тыс. домов и около 30 предприятий. Однако, по данным СВГК, в большинстве населенных пунктов, попавшиих в зону отключения, газ подавали за счет объема находящегося в отключенном участке. Фактически было кратковременно отключено от газоснабжения девять частных домов и три предприятия комбыта.
В 21:25 подачу газа в газопровод восстановили.
Последние комментарии
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.