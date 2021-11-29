В Самаре уничтожат 4,5 тыс. детских пижам, нарушающих авторские права

В Самаре приставы отправили на уничтожение 4,5 тыс. детских пижам, нарушающих авторские права. Об этом сообщает УССП России по Самарской области.

Местный индивидуальный предприниматель привез в город несколько тысяч пижамных комплектов с героями известным мультфильмов. В результате его привлекли к административной ответственности за нарушение авторских прав и оштрафовали, а также изъяли продукцию.

Теперь приставы передали товар в Росимущество для уничтожения.