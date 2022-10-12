ГК "ЭкоВоз" приглашает на первый семейный фестиваль "ПаПаРаД"

Мероприятие, посвященное празднованию Дня отца, пройдет в воскресенье, 16 октября, в ТЦ "Акварель" (Южное шоссе, 6). Вход на фестиваль бесплатный. Начало в 12.00.

В программе фестиваля — музыка, открытые площадки, где мужчины-профессионалы проведут 10 познавательных мастер-классов для детей, спортивные игры, викторины с призами и многое другое.

Группа компаний "ЭкоВоз" проведет интерактивную выставку "Вторая жизнь отходов" и экологический мастер-класс "ЭкоБаскетбол" — на нем участники в игровой форме познакомятся с принципами раздельного сбора.

Организаторы фестиваля — Тольяттинское местное отделение "Союз женщин России" Самарской области при поддержке администрации городского округа Тольятти.