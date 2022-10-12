ГК "ЭкоВоз" приглашает на первый семейный фестиваль "ПаПаРаД"

Мероприятие, посвященное празднованию Дня отца, пройдет в воскресенье, 16 октября, в ТЦ "Акварель" (Южное шоссе, 6). Вход на фестиваль бесплатный. Начало в 12.00.
В программе фестиваля — музыка, открытые площадки, где мужчины-профессионалы проведут 10 познавательных мастер-классов для детей, спортивные игры, викторины с призами и многое другое.
Группа компаний "ЭкоВоз" проведет интерактивную выставку "Вторая жизнь отходов" и экологический мастер-класс "ЭкоБаскетбол" — на нем участники в игровой форме познакомятся с принципами раздельного сбора.
Организаторы фестиваля — Тольяттинское местное отделение "Союз женщин России" Самарской области при поддержке администрации городского округа Тольятти.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!