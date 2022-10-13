В Тольятти и Жигулевске ветераны боевых действий начали обучать мужчин военному делу

В Тольятти ветераны спецподразделений начали бесплатно обучать всех желающих мужчин воинскому мастерству, сообщает "КП-Самара".

Фонд ветеранов спецподразделений правоохранительных органов "Гвоздика" города Тольятти сразу же после объявления частичной мобилизации организовали "Клуб молодого бойца". Здесь любой желающий может абсолютно бесплатно получить новые знания, либо освежить свою память о военной подготовке, а также потренироваться вместе с бывшими военными, которые в свое время уже принимали участие в геополитических конфликтах.

"В первый день запуска нашего проекта оказалось, что это востребовано среди мужчин, некоторые даже искали подобные клубы в регионе. На первую встречу в Тольятти пришли порядка 300 человек, а в Жигулевске — около 40 мужчин разных возрастов. За время работы Клуба молодого бойца все чаще начали приходить подростки и даже женщины, которые тоже хотят изучать военное дело, помогать солдатам на фронте, либо приходят, чтобы просто понимать ситуацию. Кто-то из организаторов участвовал в Афганской войне, кто-то проходил службу на Кавказе и Чечне, есть и те, кто уже был на Украине в рамках специальной военной операции. Ветераны СОБРа и УБОП при ГУ МВД по Самарской области делятся своим опытом, наблюдениями. Кроме того в Клубе все желающие могут потренироваться как в физическом плане, так и узнать подробнее об оружии, которое используется в армии сейчас", — рассказал изданию один из организаторов Клуба — Сергей.

Фонд ветеранов спецподразделений правоохранительных органов "Гвоздика" ведет свою военно-патриотическую деятельность в Тольятти уже долгие годы. За это время учредители благотворительно фонда зарекомендовали себя с положительной стороны, принимая участие в различных акциях, мероприятиях, сборах гуманитарной помощи. Сейчас, когда некоммерческий фонд создал Клуб молодого бойца, их поддержали ведомства и руководителя на разных уровнях. Так, Клубу были выданы в качестве демонстративного учебного материала охолощенные автоматы, которые учатся разбирать и собирать молодые бойцы, а также образцы мин и снарядов.

"Помимо военной подготовки мы также занимаемся сбором гуманитарной помощи. К нам обращаются люди, которые хотят помочь российским солдатам, которые сейчас находятся в военных частях в рамках мобилизации, а также нашим военным в районе проведения специальной военной операции. Мы сотрудничаем со многими предприятиями и учреждениями Тольятти и Жигулевска, в настоящее время в рамках гуманитарной помощи наш фонд предоставил материалы для пошива теплых шапок и балаклав. В городе Жигулевск в этом нам помогает общественная организация "Многодеткино", а также производственные организации в Тольятти", — рассказал председатель фонда ВСПО "Гвоздика".